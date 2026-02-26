能登半島地震の被災地の観光振興につなげようと26日、北陸3県の観光関係者らが復興の現状などを視察しました。



26日に石川県七尾市の和倉温泉を視察したのは、北陸3県の観光協会などからなる「北陸三県誘客プロモーション部会」のメンバー約20人です。



被災地の復旧の状況を知ってもらい、各地でPRしてもらおうと、石川県などが今回の視察を計画しました。





石川県観光戦略課・藤井 達也 さん：「北陸3県の観光案内所のスタッフが連携して、横のつながりを作っていただければ、首都圏をはじめとしたところからのお客様が、3県周遊の観光をしていただけると思っているので、取り組みを進めていきたい」今回の視察を基に今後、北陸3県の観光案内所などでは、復興状況や宿泊施設の情報を発信し、能登の誘客につなげるとしています。

参加者は：

「お客様も行っていいのかどうか、わからないというのが本当に多い。来てもいいんだよという、先入観を払拭してあげるのが大事だと思う」



北陸3県の観光関係者は、今後もこうした視察や勉強会を重ね、震災の教訓や復興状況が学べるツアーなどついても検討を進めるとしています。

