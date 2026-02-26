米ラッパー・Ｄ４ｖｄ（２０＝発音はデイビッド＝本名デイビッド・アンソニー・バーク）の車のトランクから、行方不明になった１５歳少女のバラバラ遺体が昨年に発見された事件で、Ｄ４ｖｄがロサンゼルス郡の大陪審の捜査対象になっており、現在は保留中であることを米ＮＢＣニュースが２６日、報じた。

１５歳（死亡当時は１４歳）の少女、故セレステ・リバス・エルナンデスさんは昨年９月、Ｄ４ｖｄの車のトランクから腐敗した状態で発見された。同１１月には、Ｄ４ｖｄがエルナンデスさんの死亡に関する容疑者と見られているとの報道があり、法執行機関の情報筋は「捜査官はＤ４ｖｄを容疑者として調べている」と語っていた。

新たな提出書類によるとＤ４ｖｄは、ロサンゼルス郡で２０２４年にカリフォルニア州レイクエルシノアで行方不明になったとエルナンデスさんと特定される「１４歳の被害者の死に関与している可能性がある」との疑惑により、大陪審の調査対象になっているという。

提出書類には、エルナンデスさんは「不正行為の被害者であった可能性がある」と記されている。

捜査に直接関わるロサンゼルス警察関係者は以前、Ｄ４ｖｄがこの事件の容疑者だと述べていた。Ｄ４ｖｄは逮捕も起訴もされていないが、裁判所の文書によると、テキサス在住の両親コリーン・バークさんとダウド・バークさんは、２月１１日にロサンゼルスの陪審に出廷するよう命じられたという。

Ｄ４ｖｄの弁護士は、複数回のコメント要請に応じておらず、昨年９月月には、広報担当者はＤ４ｖｄが「当局に全面的に協力している」と述べていた。しかし警察関係者はＮＢＣロサンゼルスに対し、Ｄ４ｖｄは協力的ではないと語っている。

Ｄ４ｖｄは遺体が発見された後もツアーを続けていたが、遺体が未成年であるエルナンデスさんのものだと判明した後は、残りの全米ツアーとヨーロッパツアーがキャンセルとなり、新譜のリリースも中止となっている。