「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日公開決定 “旅のはじまり”予感させる特報映像＆場面カットも解禁

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日公開決定 “旅のはじまり”予感させる特報映像＆場面カットも解禁