「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日公開決定 “旅のはじまり”予感させる特報映像＆場面カットも解禁
【モデルプレス＝2026/02/26】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開日が2026年7月24日に決定。あわせて、特報映像と場面カット3点が解禁された。
【写真】ちいかわたちの“忘れられない夏の冒険”描いた予告初公開
1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは。映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲「ひとりごつ」がオーケストラアレンジで流れるなど、ちいかわたちを待ち受ける壮大な旅のはじまりを早くも予感させる、30秒の特報映像が解禁。今回が映画本編映像初解禁となる。
ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎに加え、愛用のさすまたを持ち、冒険に向かう直前の凛々しいちいかわとハチワレのバックショットの3点が解禁された。さらに本作の公開日が、7月24日に決定。今回解禁された特報映像は、2月27日より全国の映画館にて順次上映予定となっている。
ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコ先生とともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは。（modelpress編集部）
