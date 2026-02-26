でか美ちゃん、ウエストちらりの私服ショット披露「全身ピンクかわいい」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】歌手でタレントのでか美ちゃんが2月25日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく私服姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳美人タレント「色白で眩しい」ウエストちらりの全身ピンクコーデ
でか美ちゃんは「Sunladyのセットアップ可愛い」とつづり、元モーニング娘。の森戸知沙希がディレクターを務めるブランド「SunladyTokyo」のパーカーとパンツのピンクのセットアップ姿を投稿。ショート丈のトップスパーカーからのぞく美しいウエストが印象的なスタイリングで、駐車場での立ち姿を複数枚公開している。
また「この日イベント前にちぃちゃんのカレンダーイベント行ってたから セットアップでチェキ撮れたのも嬉しかった」と続けて、森戸のカレンダー販売イベントで撮ったの2ショットのチェキ画像や「先日のおふろcafe utataneさんでのNACK5イベントありがとうございましたー！」「このあと20時から ＃fav795 なのでその話もすると思います！」とつづり、自身が水曜レギュラーアシスタントを務めるFM NACK5のラジオ番組「FAV FOUR （fav795）」（毎週月〜木曜、よる20時〜）のイベント時オフショットも披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト綺麗」「私服おしゃれ」「色白で眩しい」「着こなせるのすごい」「想像以上に可愛い」「印象変わる」「推し活楽しそうで癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆でか美ちゃん、美しいウエスト際立つ私服コーデ
◆でか美ちゃんの投稿に反響
