元日向坂46齊藤京子＆元櫻坂46原田葵アナ、互いのデビュー曲踊り合う姿にファン歓喜「ポーズまで完璧」「エモすぎる」

元日向坂46齊藤京子＆元櫻坂46原田葵アナ、互いのデビュー曲踊り合う姿にファン歓喜「ポーズまで完璧」「エモすぎる」