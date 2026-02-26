元日向坂46齊藤京子＆元櫻坂46原田葵アナ、互いのデビュー曲踊り合う姿にファン歓喜「ポーズまで完璧」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/26】元日向坂46の齊藤京子が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金午前11時50分〜）に生出演。元櫻坂46で同局アナウンサーの原田葵とのCM明けの一幕に、反響が寄せられている。
【写真】28歳元日向坂46、一夜限りのアイドル姿
この日、齊藤は助っ人ゲスト︎︎として「ぽかぽか」に出演。木曜レギュラーメンバーで進行アナウンサーの原田アナとは同じ“坂道グループ”の先輩・後輩の間柄。2人はCM明けに、日向坂46のデビュー曲「キュン」をキャッチーな振り付けとともに笑顔で披露した。
さらにその後、別のCM明けには、欅坂46（櫻坂46改名前）のデビュー曲「サイレントマジョリティー」をともにパフォーマンス。キレのあるダンスを見せた後、最後は象徴的な“サイマジョポーズ”を至近距離で決め、息の合ったコンビネーションを見せた。
齊藤と原田アナのダンスに、ファンからは「夢の共演」「最高」「サイマジョポーズまで完璧」「泣ける」「お互いのデビュー曲踊り合うのエモすぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
