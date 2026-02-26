

梅干し 資料

Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは今が見頃の「梅」です。木の種類や実について、各分野の専門家に聞いてきました。

梅の木の種類は？ （岡山市 MIKKI 67歳）

答えてくれたのは岡山市半田山植物園の学芸員、横山直明さんです。

（岡山市半田山植物園 学芸員／横山直明さん）

「梅には植物学的にみて、野梅系と李系と杏系の3つのグループがあります。ただ、一般的には実を利用する『実梅』と、花を利用する『花梅』の2つに分けて、さらにそこから『花梅』を細かく分けるという考え方の方が主流ですね」

横山さんによると、梅は全部で500種類以上あるそう。

中でも「実梅」は実がたくさんなるよう品種改良されたため、花は一重で白いシンプルなものが多いそうです。

花を楽しむ「花梅」も多くの種類で実がなるとのことですが、より花を楽しめるよう八重咲や色の濃い種類といった「花」に特化した改良が施されたということです。

（岡山市半田山植物園 学芸員／横山直明さん）

「こちらも実梅なんですけど、ピンク色の八重咲ですね。大変花付きが良くてきれいなんですけど、花も実も楽しめるという、一度で二度おいしいような品種になりますね」

こちらの梅の名前は「花香実」。分類上は「実梅」ですが、「花」も、「香り」も、「実」も楽しめるというなんともぜいたくな品種です。

梅の木の剪定のコツは？ （高松市 マイペース 63歳）

そもそも、梅の木は剪定が必要？

（岡山市半田山植物園 学芸員／横山直明さん）

「そのままにしておくと花はたくさん咲くんですけど、非常に大きくなりすぎるのと、花が咲きすぎて、咲く年と咲かない年の差ができたりするので、剪定した方がいいと思いますね」

おすすめの剪定時期は木の活動が収まっている1月ごろだそうです。

（岡山市半田山植物園 学芸員／横山直明さん）

「梅というのはこういった長い枝がたくさん発生するのが特徴なんですけど、この処理がポイントです。長く伸びた枝の大体3分の1くらいを切り落とします。こうすることによって、花の量も適正になりますし、高さも抑えることができます」

半田山植物園では20種類、約250本の梅が植えられています。

（岡山市半田山植物園 学芸員／横山直明さん）

「3月の中旬ごろまではいろいろと咲き続けると思いますので、ぜひ見た目だけでなく香りも楽しんでいただけたらと思いますのでぜひいらしていただけたら」

ちなみに、岡山・香川の主な梅スポット、岡山県は岡山市半田山植物園や岡山後楽園などで見頃を迎えています。香川県では高松市の栗林公園や公渕森林公園などで見頃だということです。ぜひお出かけしてみてくださいね。

梅干しはなぜ酸っぱいの？ （倉敷市 はる 31歳）

答えてくれたのはノートルダム清心女子大学で栄養学を研究している小林謙一教授です。

（ノートルダム清心女子大学／小林謙一 教授）

「クエン酸っていう物質がたくさん梅の中には入っていて、酸っぱさの主原因だと思います」

小林教授によると、クエン酸は梅干しなどに加工しても抜けにくいため梅干しは酸っぱいそうです。

梅は生で食べられるの？ （岡山・鏡野町 みるく 52歳）

（ノートルダム清心女子大学／小林謙一 教授）

「梅は生では食べられないんですよ。生で食べられないのは、一つは強い酸味があるということと、もう一つは中に『青酸配糖体』が入っているんです」

小林教授によると、梅の種や実には「青酸配糖体」の1種、「アミグダリン」という物質が入っています。

これが体内に入ると腸内細菌が持つ酵素の働きで「シアン化水素」が作り出されてしまい、これが毒性を発揮するそうなんです。そのため、梅を生で大量に食べた場合、腹痛やめまい、呼吸困難を引き起こす恐れがあるといいます。

なお、毒性のある成分は加工したり熟成が進む過程で分解されるということで、梅干しなどは安心して食べることができます。

梅干しとウナギの食べ合わせは？ （高松市 ラブ華 53歳）

みなさんは「梅干しとウナギは食べ合わせが悪い」なんて話、聞いたことありますか？

（ノートルダム清心女子大学／小林謙一 教授）

「全く医学的な根拠はないですね。むしろ相性がいいんじゃないかな。（梅干しに含まれる）クエン酸は食べると唾液や胃液も分泌する働きがあるので、そうなると梅干しを一緒に食べた方が、ウナギの脂を消化しやすくなりますよね。ということで、本当は相性がいいんですよ」

小林教授によると、食べ合わせが悪いと言われるようになったのには、消化を助ける梅干しとウナギを一緒に食べることで高価なウナギを食べすぎないようにするため、とか梅干しの酸っぱさでウナギが腐っているかどうかが分からなくなると考えられたため、などさまざまな説があるそうです。

そんな話が広まるほど昔から私たち日本人に親しまれてきた梅干し。小林教授は、塩分の摂りすぎには注意してほしいとしたうえで……。

（ノートルダム清心女子大学／小林謙一 教授）

「（梅干しに含まれる）クエン酸の疲労回復や疲労改善の効果とか、消化機能が向上するという観点からも非常にいいんじゃないかなと思います」

（2026年2月26日放送「News Park KSB」より）