◇球春みやざきベースボールゲームズ オリックス０―０西武（２６日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）＝４回終了後降雨コールド＝

オリックス・平野佳寿投手兼任コーチ（４１）が２６日、新境地開拓に手応えをつかんだ。対外試合初登板となった西武との練習試合（ＳＯＫＫＥＮ）で１回を３者凡退。１３球で片付け、すべてゴロアウトだった。新球として習得を目指しているカットボールは２球試し、古賀悠の三ゴロと西川の投ゴロはともにツーシームで奪った。フォークを決め球としてきたレジェンドがまた、幅を広げそうだ。

「今までは縦（の変化）しか投げていなかった。カットボールとツーシームで、左右。全部を勝負球として使っていきたい」。最近２年は計８セーブにとどまり、２５年は３試合。「今までのままじゃダメ」という思いを投球に表現した。滝沢と西川に投げたカットボールは、左打者の内角を意識したもの。昨年から練習し、一時は行き詰まったツーシームにもメドをつけた。

昨年秋から兼任をスタートさせた。２７日で宮崎キャンプが終了。「先に選手（としての練習）をして、空いた時間に手助けを。そういう雰囲気をつくっていただいて、すごくやりやすかった。頑張って、１軍の戦力になれるように」と充実感を漂わせた。岸田監督も「（投球の）幅は十分。より武器になる球があると、楽に取れるアウトが多くなるかも」と盟友の進化に期待を込めた。３月８日で４２歳を迎え、王手をかけている通算１０００奪三振も通過点。守護神の闘志は尽きない。（長田 亨）