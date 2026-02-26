◇球春みやざきベースボールゲームズ オリックス０―０西武（２６日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）＝４回終了で降雨コールド＝

オリックスのショーン・ジェリー投手が、２回無失点と上々の対外試合デビューを飾った。初回に先頭の西川に中前へ運ばれ、１死一塁から渡部を投ゴロ併殺。２回２死一塁では外崎に１１球粘られたが、根負けせず投ゴロに仕留めた。丁寧にゴロアウトを重ねた新助っ人は「あれが自分のスタイル」と満足そう。この日は４回を終え、降雨によって試合終了した。最速は１４９キロを計測。「このくらい雨の中で投げるのが好きなので。応援団の音楽があったのも初めて。そういうところも、シーズンに向かって少しずつ近づいてきているのかなと感じた」と笑みを浮かべた。

メジャー最高身長の２１３センチ右腕。「９人の野手のうちの１人だと思っている」と高い意識も持ち合わせている。岸田監督は「フィールディングにしてもけん制にしてもね。クイックも速かったし、制球もまとまっていた。楽しみです」と評価した。今後も先発として球数、イニングを増やしていく予定。視察した楽天・関口スコアラーも「すごく良かったと思います。ほとんどの球がゾーンに集まるし、けん制とかも上手。相当やりそう（活躍しそう）ですよね」と警戒心を強めていた。