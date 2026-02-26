サザンオールスターズの桑田佳祐が４月３日にリリースする新曲「人誑し／ひとたらし」が、同月から放送されるテレビ朝日系アニメ「あかね噺（ばなし）」の主題歌であることを２６日、発表した。同アニメへの完全書き下ろし曲であることも明らかになり、桑田はデビュー４８年のキャリアで初めてアニメ作品に向けた楽曲で、作詞・作曲を手がけた。

アニメは「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されている同名漫画が原作で落語を舞台にした物語。今回、漫画の担当チームから直々に「主題歌は桑田さんしかいない」と熱烈オファーを受け、快諾した形だ。

この日午後７時に、自身のＹｏｕＴｕｂｅ上で新たに動画を公開した。アニメーションされた桑田が落語家さながらに話し始め、「さて、本日は一つ報告がございまして、不肖私（ふしょうわたくし）桑田佳祐、この度テレビアニメ『あかね噺』の主題歌を書かせていただくことになりました。若者たちの活躍に華を添えられますよう、精魂込めて作らせていただきました！『あかね噺』、どうぞお楽しみに！」と呼びかけた。

ソロとして３年半ぶりの新曲となる同作は、高揚感あおるアップテンポな曲調と聴き心地の良いギターのフレーズが特徴。アニメで若き女性が落語界で奔走する姿が描かれていることから、歌詞には女性が活躍する社会を想起されるフレーズや古典落語の演目がちりばめられた。

７０歳の誕生日でもあるこの日は、ソロとして３年半ぶりとなる全国ツアー（１０か所２２公演）を７月から開催することも発表された。古稀となる今年は、ソロ活動に注力する１年になりそうだ。

〇…桑田は２０１２年４月〜１７年１０月までフジテレビ系アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜・後６時）のエンディングテーマ曲「１００万年の幸せ！」を務めている。同曲は学生時代からサザンの大ファンだった、さくらももこさん（享年５３）が作詞を手がけ、桑田が作曲と歌を担当した。