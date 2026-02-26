54歳・津田健次郎、声優30周年記念フォトブックのカバーカット公開 夕暮れにたたずむ姿にあふれる大人の魅力
声優・俳優の津田健次郎（54）が声優活動30周年を記念し刊行するフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』（3月14日発売／講談社）のカバーカットが公開された。
【写真】54歳に見えない！ベッドで見せる大人の色気…津田健次郎の写真集カット
ジャカルタロケで、夕暮れの海にたたずむ姿をおさめたこのカバーは、大人の魅力あふれる津田の表情、そしてフォトブックならではのスマートなデザインがポイント。濃厚な日々を過ごしたジャカルタロケの終盤、よく晴れた暑い1日の終わりに美しい夕景のなか撮影された1枚がカバーカットとして採用された。
本フォトブックは、幼い頃を過ごしたジャカルタそして東京でロケを行い、異なる趣の津田を楽しめることも魅力の1つ。東京ロケでは「うわ、懐かしいなぁ」と明治大学在籍時に通っていた御茶ノ水、明大前にて撮影を行った津田。当時を振り返りながら、「まだ何者でもなかった頃」からの日々を語った、2万5000字を大きく超えるロングインタビューも掲載される。
ほかに、アフレコや仕事現場での愛用品や私物の数々も披露される。津田のこだわりを随所に感じるアイテムも。さらに豪華声優・俳優陣や漫画家ら19人が語る「ツダケンの素顔」も、30年間の真摯な歩みが感じられるものに。永久保存版といえる、ぜいたくな内容の152ページとなる。
「通常版」のほか、3月28日にはスペシャルな特典満載の「豪華版」も発売される。「豪華版」には、2026年4月はじまりの卓上カレンダーや、豪華版限定カバー、そして津田の“声”をじっくりと堪能できるオーディオコメンタリー特典も。
本フォトブックを津田が自らの言葉で解説した約40分ものコメンタリーは、「バイノーラル録音」にて収録を実施。右から、左から、すぐそばでささやかれているような感覚を味わいながら、「ツダケンボイス」が楽しめる。
さらにフォトカードのほか、前作『写真集ささやき』での好評を博した「つだ文庫」には、100問100答インタビューやフォトブックの未公開カットを掲載。持ち歩きやすい「文庫」デザインの64ページとなっている。
