HYBE発aoen、新シングル「秒で落ちた」に“最強プロデューサー陣” MONJOE氏、乃紫（noa）、SHIROSEら
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、3月18日に2ndシングル「秒で落ちた」をリリースする。それに先立って、Music Spoilerを公開した。
【写真】かっこよすぎ！圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げるaoen
「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。
今回は、収録曲4曲の楽曲一部と楽曲クレジットが載ったMusic Spoilerが公開された。一瞬で恋に落ちた瞬間を描いたタイトル曲「秒で落ちた」では、Music Spoilerに収められたわずか20秒分だけでも耳から離れなくなるようなメロディーラインが響く。プロデュースはNumber_iやBE:FIRST等を手掛け、今や飛ぶ鳥を落とす勢いのトッププロデューサーであるMONJOE氏が担当。作詞は、J-POPシーンの最前線で活躍するCanchild氏をはじめ、「1000日間」「初恋キラー」「全方向美少女」などSNSバイラルヒットを生み出しているシンガーソングライターの乃紫（noa）氏がゲスト参加したことが明らかとなった。
収録曲「オフライン」では、一瞬で高揚感が溢れるサウンドが広がっていく。嵐「この手のひらに」、SixTONES「こっから」など数々の国民的ヒットを生み出してきたヒットメーカー・佐伯ユウスケ（Saeki Youthk）氏がaoenのためだけに書き下ろしたぜいたくな1曲だ。収録曲「制御できない I love you。」は、キャッチーでありながらセンチメンタルなメロディー ライン。聴く人の心をわしづかみにするこのサウンドを手掛けたのは、Snow Manへの楽曲提供でも知られている業界屈指のヒットメーカーであり、今をときめくシンガーソングライター・SHIROSE（WHITE JAM）氏であることが判明。SHIROSE氏の卓越したポップセンスが光る、間違いなしの1曲となっている。
最後の収録曲「BLUE DIARY」は、美しいバラード調の楽曲であることが明らかとなった。韓国インディーズ界をけん引したバンドGoogolplex出身のHYMAXと、日本を拠点に活動するシンガーソングライター・IKUTOが名を連ねた。最強プロデューサー陣による“秒落ち”必至の楽曲1部が明らかとなり、ますます本作品の全貌への期待が高まる。
