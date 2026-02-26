桑田佳祐、デビュー48年目でキャリア初 完全書き下ろし新曲がテレビアニメ『あかね噺』OP主題歌に決定
きょう26日に古希＝70歳の誕生日を迎え、約10年ぶりCDシングルと全国ソロツアーの開催を発表、今夏には歌詞集を発売することも明らかにした桑田佳祐。その新曲「人誑し／ひとたらし」が、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の人気漫画『あかね噺』のテレビアニメ（4月4日より放送開始）のオープニング主題歌に決定した。
【写真】『あかね噺』原作作画・馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のお祝いイラスト
昨年までのサザンオールスターズとしての精力的な活動が一区切りついて間もない中、大規模なソロ活動開始宣言に注目が集まっているが、一連の情報が発表されたのと同時刻に桑田のYouTubeチャンネルには詳細不明の謎の動画の事前視聴予約ページが公開された。
プレミア公開が予告された午後7時、動画に現れたのはアニメーション化された桑田。羽織をまとった桑田が高座に上がり、落語家さながらに語り始める。「ええ、どうも。お運びいただきまして、ありがとうございます。桑田佳祐でございます。さて、本日はひとつご報告がございまして。不肖、私 桑田佳祐、この度テレビアニメ『あかね噺』の主題歌を書かせていただくことに相成りました。若者たちの活躍に華を添えられますよう、精魂込めて作らせていただきました！『あかね噺』どうぞお楽しみに！」――このスペシャル解禁動画の公開によって、きょう発表された新曲「人誑し／ひとたらし」が、テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲であることが明らかになった。
同時にtv asahi animation公式YouTubeチャンネルでもこのスペシャル解禁映像と、楽曲が使用されたPV第2弾が公開され、ジャンプチャンネル、アニプレックス、桑田佳祐の4チャンネルがコラボレーションする動画として大規模に発表された。
4月4日午後11時30分からテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかで放送開始となるテレビアニメ『あかね噺』は、原作が末永裕樹、作画が馬上鷹将による『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の本格落語物語。主題歌として発表された「人誑し／ひとたらし」は、アニメサイドおよび集英社の漫画原作、作画担当者や担当編集をはじめとする『あかね噺』チームから“主題歌は桑田さんしかいないんです!!”という熱烈オファーを受けて桑田が快諾したといい、同アニメのために作詞作曲を手がけた完全書き下ろし楽曲となっている。
過去にも桑田がアニメ楽曲を手がけたことはあるが、作詞作曲のすべてを担いアニメへ楽曲を書き下ろすのは、バンド、ソロを含めてデビュー48年目のキャリアで初めてのこと。高揚感を煽るビートの上で、かつてのグループサウンズをも彷彿とさせるマイナーキーのギターリフ、民族音楽の匂いを纏った笛やバイオリンがさらに躍動し、疾走感を煽る同曲は、リリカルで妖艶、かつ和情緒あふれる唯一無二のエスニック・ナンバーだ。
主人公がうら若き女性であり、テーマが桑田も日頃からよく寄席に足を運んでいるほど大好きで、かつ明るい「落語」であることから、歌詞の中には新しい時代に女性が活躍する社会を想起させるフレーズや、古典落語の演目が散りばめられている。
スペシャル解禁映像では、テレビアニメ『あかね噺』を手がけるアニメーション制作会社・ゼクシズが、原作作画の馬上鷹将が描き下ろした桑田のイラストをもとに、新規アニメーションを制作。さらに桑田がアフレコを実施した特別な映像となっている。同時に公開されたPV第2弾では、アニメーション映像に合わせて新曲「人誑し／ひとたらし」をひと足先に聴くことができる。
