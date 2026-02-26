TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が26日に生放送され、話題の「りくりゅう」ペアならぬ「えもなか」ペアの話題で大盛り上がりとなった。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初となる金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）ペアの話題を取り上げた時だった。

番組MCを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）が「一方、番組ではですね。“りくりゅう”ならぬ“えもなか”ペアという謎のペアの話題が…」と切り出すと、木曜コメンテーターを務める新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏（61）と野球評論家・江本孟紀（78）が笑顔でピッタリと寄り添う仲睦まじい姿を捉えた写真が画面いっぱいに映し出された。

その下には「タイ旅行の様子」というテロップ。一瞬にしてスタジオ内は「怪しい！」「ヤバい！」と大爆笑となった。

中瀬氏は「野球のエモやんですけど。実はバンコクに行ってたのはエモやんとだったんです」とうれしそうに報告し「2人だけじゃないんですよ、5人で行ったんですけど」とわざとらしく補足。うれしそうに「不倫旅行ふうな写真をいっぱい（撮影して）…これだけ見せてみんなに“エモやんと行って来た”っていうとなんかイイ感じかなと思って」と笑わせた。

仲良く並んで象に乗る「えもなか」ペアなど合計3枚の2ショット写真が紹介され、野球ファンの垣花も「不倫にしか見えませんよ！」と大喜び。

中瀬氏が「みんな全員ひどい英語でやってるなかで、エモやんだけが唯一ちゃんとした英語でしゃべっててホッとしました。ちゃんとナンパしたりしてましたからね、電車のなかで女性に声をかけたりとかして」とエピソードを明かすと、番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）は「さすが！」、垣花も「エモやんの英語はそういう方面で鍛えた英語ですから」と絶賛？だった。

その後、視聴者から「中瀬さんとエモやんのつややかな写真の数々。詐欺サイトの成功者夫婦として無断転載したいぐらいの素晴らしい出来栄えでした」という賛辞が届くと、「確かに！」（大島）とスタジオは再び大盛り上がり。

ずっと元巨人監督・原辰徳氏（67）に恋しているはずの中瀬氏も「“こんな豪遊をしました”みたいな、いかがわしい…」としてやったりで、満面笑みだった。