ワンコとの箱根旅行

YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「ティノ」ちゃんとご家族が箱根旅行をした時の様子です。

ホテルの部屋に到着すると、さっそくティノちゃんは探検を開始！ウロウロしているうちに露天風呂を発見して、興味津々になっていたとか。残念ながらティノちゃんは一緒に入れませんが、ママさんは「いいね！早く入りたい」と大喜び。

露天風呂に入るママを窓越しにガン見！

そして夕飯を食べて、先に温泉を満喫したお子さんが眠りについてから、ママさんの憩いの時間がスタート。さっそく楽しみにしていた露天風呂に入ると、なんとティノちゃんが窓越しにママさんをガン見してきたとか！

どうやら「寂しいから早く上がってきて」と訴えているようです。ちょこちょこと小さく地団駄を踏んだり、お座りして床をトントン叩いたりして、「まだ？早く早く～」と急かす場面も。可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

可愛い姿を眺めながらリフレッシュ

ガン見されて気まずさを感じるママさんですが、せっかくなのでゆっくり温泉に浸かって日頃の疲れを吹き飛ばすことに。ティノちゃんは時々「もう～っ！まだなの？」とばかりに地団駄を踏んで不満をあらわにしながらも、ずっと窓の前で待っていてくれたそうです。健気な姿に、愛を感じますね！

そしてママさんは、そんなティノちゃんの姿を眺めながら温泉に入るという最高に幸せなひと時を過ごせたおかげで、しっかりリフレッシュできたとのこと。

ちなみにしばらくしてママさんが温泉から上がったら、ティノちゃんは安心したようでベッドで眠り始めたそう。きっとご家族との箱根旅行は、ティノちゃんにとっても素敵な思い出になったことでしょう。

この投稿には「かわいい～」「リフレッシュできて良かったですね」といったコメントが寄せられています。

ティノちゃんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

