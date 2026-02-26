柴犬が張り切って運動会に参加したら、好成績を収められるかと思いきや…？まさかの展開に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破。「フリーダムｗ」「かわいいのでOK」といった声が寄せられています。

柴犬が張り切って運動会に参加

Instagramアカウント「shiba_study48」に投稿されたのは、柴犬の「うに」ちゃんが犬の運動会に参加した時の様子です。飼い主さんに抱っこされて入場し、誓いの言葉が書かれた紙の前にお座りして選手宣誓をするうにちゃん。ここまではとても順調で、キリッとしたお顔から張り切っていることが伝わってきたそう。

うにちゃんのやる気満々な姿を見て、「いける！」とよい成績を残せそうな予感がしたという飼い主さん。ところが、いざ競技が始まったら…？

まさかの展開に爆笑

最初の種目は紙製の紐をリード代わりにして走る「紙紐リレー」だったのですが、なんとうにちゃんはさっそく逆走してコースアウト！柴犬らしい我が道を行く姿勢があだとなって、失格になってしまったそうです。

続いて参加した「待て大会」では、スタートからたった3秒で動いてしまって失格。その後も「椅子取りゲーム」は初めから椅子に座る気ゼロで失格、「障害物競走」ではまたもやコースアウトして失格、「飼い主探し」は飼い主さんを探しているうちに迷子になってしまったため抱っこで退場…。

結局、全競技失格で予選落ちという、散々な結果で終わってしまったとか！張り切っていたわりに自由すぎるうにちゃんが可愛くて、笑わずにはいられません。

ナンバーワンじゃなくてオンリーワン

飼い主さんも予想外の悲惨な結果には拍子抜けしたようですが、うにちゃんの頑張る姿も自分らしさを発揮しすぎてしまう姿も、全部ひっくるめて愛おしく感じたそうですよ。ナンバーワンにはなれなかったけれど、オンリーワンの魅力を見せつけてくれたうにちゃんなのでした。

この投稿には「THE 柴犬！な感じがたまらんｗ」「失格連発、可愛いすぎます笑」「待て大会、3秒で動いた…に爆笑」「私の中ではぶっちぎり優勝」といったコメントが寄せられています。

うにちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shiba_study48」をチェックしてくださいね。柴犬との暮らしに役立つ情報も盛りだくさんですよ。

