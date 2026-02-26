今月は県内各地で冬まつりや小正月行事が行われました。



3つの行事の映像が秋田放送に届きました。



由利本荘市鳥海町に住む真坂隆昌さんの撮影です。



夜はライトアップされ、北欧を思わせるような幻想的な光景が広がりました。■■■雄勝の雪まつり■■■こちらは今月14日に湯沢市で開かれた「雄勝の雪まつり」です。学校や企業単位で作ったカラフルな雪像が見どころです。「よーいスタート！」多くの子どもたちが参加したのは、宝さがしゲーム。景品がもらえる“おたから券”を雪の中から探し出すもので、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていました。■■■横手のぼんでん■■■「じょやさ、じょやさ」横手の小正月行事を締めくくる、旭岡山神社の梵天奉納祭は17日に行われました。長さ約4メートルのぼんでんの先に取り付けられた豪華な頭飾りが特徴で、重さは約30キロ。男衆に担がれ、4キロほどまちを練り歩き、横手市大沢にある旭岡山神社を目指します。本殿に到着すると、まつりはいよいよ佳境を迎えます。今年も町内安全や商売繁盛など、様々な願いをのせてぼんでんが奉納されました。このまつりが終わると、横手にも、少しずつ春の足音が聞こえてきます。