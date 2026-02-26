【カルディ】ギャル曽根がまとめ買い！“レンチン”絶品スイーツ「何回食べても美味しい」「大好き」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【KALDI】カルディ2月のオススメ商品！爆買い26品！』という動画をアップ。コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』で購入したさまざまな商品を披露してくれました！今回はこの中で、ギャル曽根さんが大好きだという、レンチンするだけの和スイーツをピックアップ♪

ギャル曽根さんが「これ私が大好きすぎるやつ」とコメントした商品がこちら。

◼︎レンジで白玉 黒蜜きなこ

もへじ / レンジで白玉 黒蜜きなこ 85g 税込312円（公式サイトより）

白玉と黒蜜ときなこがセットになっている商品。

もちもちの白玉に香ばしいきなことコク深い甘みの黒蜜。レンジで簡単に、本格的な和スイーツが楽しめます♪

◼︎5袋まとめ買い！

こちらの商品が大好きだというギャル曽根さんは、今回5袋購入されており、「マジで美味しいの、このレンジで白玉が」「モチッと感も柔らかくて美味しい」とコメント。

その後、調理したものを試食すると、ギャル曽根さんは「う〜ん！何回食べても美味しい」と大絶賛されていました♪

