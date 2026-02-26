AIやデジタルの力で業務を効率化することで、患者と向き合う時間を充実させる。そんな次世代の薬局の姿が見えてきました。最新のシステムを体験できる、その名も「最新薬局」まるごと体験会が26日から鹿児島市で始まりました。



26日から3日間、鹿児島市で行われる「最新薬局」まるごと体験会。AIやデジタルの技術で薬局の業務を効率化したシステムなどが体験できます。26日は薬局の経営者など約50人が参加しました。





薬剤師には患者とのやりとりをパソコンに入力して記録する仕事があり、多くの時間が割かれると言います。その作成時間をAIで劇的に改善したシステムがありました。記者が患者役をし、試してみました。(薬剤師役)「きょうはどうされましたか？」(患者役)「ちょっと熱がありまして。38℃近くあって」(薬剤師役)「いつからですか？」(患者役)「きのうからです。あと喉も痛くて」(薬剤師役)「喉も痛いんですね、ご飯は食べられていますか？」(患者役)「喉を通るとき痛いのであんまり」(薬剤師役)「きついですね。スポーツドリンクでもいいのでしっかり水分をとって、汗をかいていきましょうね。カロナールという薬が出てます。こちらは熱が38度超えてきついときに飲んでください」録音ボタンを止めると、あっという間にやりとりが要約されました。(ソラミチシステム 田浦 貴大代表取締役)「1日40人ぐらい対応しないといけないので、日報を40枚書けみたいな感じなんですよ。できるだけ薬剤師さんには患者さんと対面で目を見ながら話してほしい」ところで、薬局に行ってこんな経験はありませんか？病院では…(呼び出し)「受付番号10番の方～」ところが、薬局に行くと…。(薬剤師)「田中さーん」さらに…。(薬剤師)「田中さん水虫の薬が出ていますね」他の患者と同じ空間で行われる症状の確認や薬の説明。(事例の紹介)「お父さんと娘さんが来られて、薬剤師の方はちゃんとした指導のために『おじいちゃん水虫だったので水虫の薬出してますからね、聞こえてます？ちゃんと塗ってね』。やっぱり娘さんからしたらいい気分を全くしなくて」会場ではプライバシーに配慮した個室のカウンターや、デジタルサイネージがついた番号の呼び出しシステムも展示されました。この体験会は47都道府県で開かれる予定で、鹿児島は熊本に次いで2番目の開催です。人口減少が深刻な地方こそ、AIやデジタル技術が大きな力になるといいます。(ソラミチシステム 田浦 貴大代表取締役)「薬剤師さんが少ない地域でかつ優しい先生たちが多いところを支えることがシステムだったりAIでできるといいなと思って鹿児島で開催させていただいた」(来場者)「こういうところもまだまだ削減できる、時間を減らせる、患者さんに時間を割ける余地があるんだなとすごく勉強になったので、今日は本当にいい機会になった」患者と直接、関わる時間をより充実したものにするためAIやデジタルの力を駆使する。そんな次世代の薬局の姿が見えてきました。