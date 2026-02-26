これからの気象情報です。

27日(金)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。



◆2月27日(金)天気

・上越地方

朝は日の差すところもあるでしょう。

ただ、日中は次第に雲が厚くなり、夜は雨の降るところがありそうです。

最高気温は12～13℃の予想です。



・中越地方

沿岸部は天気が下り坂で、夜遅くはにわか雨の可能性があります。

山沿いは大きな天気の崩れはありませんが、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは雲の間から日の差すところが多いでしょう。

午後は次第に雲が厚くなりますが、最高気温は13℃前後まで上がるところが多くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は雲の間から日差しが届き、過ごしやすい陽気になりそうです。

最高気温は15℃前後の予想で、今日と同じくらいのところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前は霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。

午後は各地雲に覆われますが、雨を降らせるものではなさそうです。

最高気温は12～16℃の予想です。



◆風と波

27日(金)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

28日(土)は雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう。

3月1日(日)と2日(月)は日差しが届きますが、昼間でも少し空気がヒンヤリしそうです。

3日(火)以降は、雨の降る日が多くなるでしょう。



27日(金)も朝晩は冷えますが、日中は比較的暖かくなりそうです。調整しやすい服装を心がけてください。