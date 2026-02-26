27日も朝晩冷えるが 日中は比較的暖かい、調整しやすい服装を【これからの天気(2月26日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
27日(金)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。
◆2月27日(金)天気
・上越地方
朝は日の差すところもあるでしょう。
ただ、日中は次第に雲が厚くなり、夜は雨の降るところがありそうです。
最高気温は12～13℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は天気が下り坂で、夜遅くはにわか雨の可能性があります。
山沿いは大きな天気の崩れはありませんが、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは雲の間から日の差すところが多いでしょう。
午後は次第に雲が厚くなりますが、最高気温は13℃前後まで上がるところが多くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中は雲の間から日差しが届き、過ごしやすい陽気になりそうです。
最高気温は15℃前後の予想で、今日と同じくらいのところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前は霧が出て見通しの悪くなるところがあるでしょう。
午後は各地雲に覆われますが、雨を降らせるものではなさそうです。
最高気温は12～16℃の予想です。
◆風と波
27日(金)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
28日(土)は雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう。
3月1日(日)と2日(月)は日差しが届きますが、昼間でも少し空気がヒンヤリしそうです。
3日(火)以降は、雨の降る日が多くなるでしょう。
27日(金)も朝晩は冷えますが、日中は比較的暖かくなりそうです。調整しやすい服装を心がけてください。
