県が計画を進めるスポーツ・コンベンションセンター。その設計事業者を選ぶ公開プレゼンテーションを聞いた人へのアンケートの結果が26日の県議会で報告されました。桜島との調和や眺望に関する意見や低コストを重視する意見が寄せられたということです。



県は鹿児島港本港区にスポーツ・コンベンションセンターを整備する計画を進めています。2月、設計の事業者を決める公開プレゼンテーションが行われ事業者が決まりました。





公開プレゼンテーションを傍聴、またはライブ配信で視聴した県内外の人を対象にアンケートが行われました。26日に開かれた県議会の代表質問でアンケートの結果が示されました。(観光・文化スポーツ部・桑代毅彦部長)「桜島との調和を生かしたデザインが多いとの意見があった一方、桜島の眺望に配慮すべき提案もあるとの意見。コストについて低層、コンパクトな案は設計コストや維持管理面で現実的との意見や特殊な構造はメンテナンスコストが懸念されるなどの意見があった」アンケートの結果は公開プレゼンテーションの翌日に開かれた設計審査会に報告され、審査の参考として役立てられたということです。一方、北ふ頭エリアの再開発を担う事業者を評価する委員会が2月、初めて開かれました。委員会は非公開で行われ、プレゼンテーションの実施方法についても事業者側から独自のノウハウが漏えいする懸念が大きいことなどを理由に非公開での実施を求める声があがったことが報告されました。これを踏まえ県は、プレゼンテーションを非公開で行う方針であることを明らかにしました3月中に公募を始め、評価委員会や県議会での議論を経て2026年10月頃に事業者を決めたいとしています。