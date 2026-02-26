3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行った。カブスの鈴木誠也外野手（31）はこの日は打撃練習は回避したが、シートノックでは中堅に入るなど調整した。

練習後には会見が行われ、大谷翔平投手と一緒に登場した会見では「一緒です」を連発。大谷と答えがかぶり、鈴木が苦笑いを浮かべる一幕もあった。

会見では「チームに合流しての今の心境」「現在のコンディション」が冒頭に聞かれたが、大谷の後に答えた鈴木はどちらも「一緒です」と返答。さらに、その後「どんな大会にしたいか、どんなプレーを見せたい」と聞かれると、大谷が「日本を代表する素晴らしい選手たちが集まって戦う。一つ一つのプレーが、プロだなと感じる瞬間がたくさんあると思うので、見ている方々に届けばうれしい」と語ると、鈴木は「一緒なんですよ」と苦笑い。会見場からも話題が漏れた。

そんな同学年の大谷と一緒に戦うことについて問われた鈴木は「彼のプレーを間近で見られるのもうれしい。一緒のチームで、上を目指して戦うっていうのはすごくうれしいこと」と話していた。