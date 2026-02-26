「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋 侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流した。

連覇への思いを問われた大谷は「前回同様、プレッシャーかかると思いますけど、初戦からしっかり入れるよう、強化試合も含めていい状態で試合をこなせれば、十分に戦っていける。明日以降、準備していきたい」と決意。自身のコンディションについて「体の状態はいいと思います。時差ぼけがまだちょっとある。ボーッとするのはあるが、健康な状態でキャンプを過ごせていい状態と思います」とうなずいた。

この日はグラウンドに背番号１６の半袖ユニホーム姿で登場。日本ハム時代の同僚、近藤と言葉を交わしながら阪神・坂本らと両手で握手を交わした。

グラウンドでアップ、キャッチボールを行ったが、規格外の飛距離をみせるフリー打撃は行わず。２７日以降、行う可能性については「やりたいなと思ってますし、今日の感じも悪くなかった。あした、また状況を見ていけそうならいくだろうし。まずは試合に向けての調整が一番なので」と語った。