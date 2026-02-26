テレ東、衆院選報道は「一定の成果」 当日ネット番組に片山さつき財務相が出演「『鉱脈』になる可能性」
テレビ東京は19日、定例会見を開き、吉次弘志社長が衆院選報道について言及した。
【写真】衆院選で完勝…片山さつき財務省らと撮影する高市早苗首相
公式サイトによると、吉次社長は衆院選報道について「今回は『事前報道』をかなり強化しました」と強調。「前回、あるいは前々回あたりの国政選挙から、投票に資するような情報や解説を、投開票日の前にしっかり伝えて欲しいというニーズが多く寄せられるようになりました」と説明した。
「放送法による制約から、これまで放送局は臆病になりがちでしたが、SNSがこれだけ発達した現在、そうも言っていられないという認識に至り、前回の参院選あたりから、『事前報道』を重視するようになりました」と経緯にも触れた。
テレ東BIZで毎晩配信した『テレ東 毎日選挙サテライト』や、地上波で投開票の前日に放送した報道特別番組『投開票日前日に“全政党”生直撃！SP』が好評だったとし「一定の成果を上げられたと考えています」と述べた。
投開票当日の選挙報道では、経済・マーケット報道の強みを生かすため、片山さつき財務相が出演。終了後もテレ東BIZの配信番組に残って深く議論したとし、「ネット媒体では、専門用語の解説などを省いて、踏み込んだ議論ができるという側面があります。ここは『鉱脈』になる可能性があり、今後さらにブラッシュアップしていきたいです」と話した。
【写真】衆院選で完勝…片山さつき財務省らと撮影する高市早苗首相
公式サイトによると、吉次社長は衆院選報道について「今回は『事前報道』をかなり強化しました」と強調。「前回、あるいは前々回あたりの国政選挙から、投票に資するような情報や解説を、投開票日の前にしっかり伝えて欲しいというニーズが多く寄せられるようになりました」と説明した。
「放送法による制約から、これまで放送局は臆病になりがちでしたが、SNSがこれだけ発達した現在、そうも言っていられないという認識に至り、前回の参院選あたりから、『事前報道』を重視するようになりました」と経緯にも触れた。
投開票当日の選挙報道では、経済・マーケット報道の強みを生かすため、片山さつき財務相が出演。終了後もテレ東BIZの配信番組に残って深く議論したとし、「ネット媒体では、専門用語の解説などを省いて、踏み込んだ議論ができるという側面があります。ここは『鉱脈』になる可能性があり、今後さらにブラッシュアップしていきたいです」と話した。