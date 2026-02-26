落語家の桂文枝（82）が26日、ブログを更新。力士の凄さに再び圧倒されたことを明かした。

大相撲春場所（3月8〜22日、エディオンアリーナ大阪）のために来阪した大嶽部屋の力士らの宿舎探しに奔走し、親戚筋にあたる大阪府池田市の寿命寺を紹介した文枝。先週18日にはみたらし団子100本を差し入れたが「全然足りませんでした」と、あっという間になくなってしまったとつづっていた。

この日は再び、多忙なスケジュールの合間を縫って激励に訪問。西前頭3枚目の王鵬とのツーショットをアップし「やはり大きいなぁ」「大阪場所頑張って欲しい。たのんまっせ」「なにせ大鵬関のお孫さん。大きいなぁ」などと嬉しそうにつづった。

この日ももちろん、差し入れありで、用意していったのは大阪名物、551蓬莱の豚まん。コンビニで購入する普通サイズの2倍はありそうなボリュームのある一品だが、王鵬が片手に持っている様子を写真で撮ったものの、その構図に違和感を覚えたよう。「持って行ったのにちっちゃ」「こんなちったゃかったかなぁ」「僕なんか大きな口開けてたのに」「やはりすごいなぁ」と改めてそのデカさに驚かされたようだった。