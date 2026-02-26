◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、３着馬までに皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２６日、栗東トレセン

第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）で始動するアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が１週前追い切りを行った。

坂井瑠星騎手を背に、ＣＷコースでフレミングフープ（５歳オープン）を３馬身追走。しまいはしっかりと気合をつけられて、ラスト１ハロン１０秒９（６ハロン８３秒３）で鋭伸。上々の切れを見せて併入で終えたが、友道調教師は「まだちょっと休み明けで重たい感じはあるけど、しっかり負荷をかけてもらったので、このひと追いで良くなれば」と良化の余地を語った。

前走の朝日杯ＦＳは渋った馬場や３角での不利がこたえて３着と、力を出し切れず。皐月賞と同舞台のここで本番につながるレースをして、弾みをつけたいところだ。「もともとしっかりした馬で、落ち着きも出てきた。これからペースを上げていければ」と指揮官。世代トップクラスの能力を３歳初戦で存分に見せつける。（山本 理貴）