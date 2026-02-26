武豊騎手の騎手生活40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が京都郄島屋S.C.で開幕した。会場には日本ダービー6勝の栄光を伝えるトロフィーや勝負服、歴史的瞬間を収めた写真パネルが並び、国内外で積み重ねてきた偉業の数々を体感できる構成となっている。来場者は足を止めながら、それぞれの記憶と重ね合わせるように競馬史に刻まれた軌跡を見つめた。

武騎手自身も展示を見て「いろんな馬に乗せてもらい、いろんな人と出会い、さまざまな場所で乗ってきたことを思い出しました。一つ一つに思い出があり、自分の歴史を感じました」と振り返る。最も印象に残る展示を一つに絞ることは難しいとしながらも、「馬を見て思い出すというか、当時のことがよみがえってきました」と、長い歩みをかみしめるように語った。

「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」(C)Hiroki Homma

デビュー前の写真から現在に至るまでの軌跡をたどる展示構成については、「ゼロから少しずつ今があるということを感じてもらえたら」と見どころを説明。「見る方それぞれに思い出や背景があると思うので、そういうものを感じながら見ていただけたら嬉しいです」と来場者へメッセージを送った。

また、AI音声など最新技術を取り入れた体験型コンテンツも設置されている。「AI武豊は正直照れくさいですが、声の収録は結構大変でした（笑）。よく出来ていると思うので、ぜひ体験していただけたら」と笑顔を見せ、展示の新たな楽しみ方にも期待を寄せた。