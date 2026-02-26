田中美久、美スタイル際立つ水着姿のプールショットに「ビジュ最強すぎ」「完璧なスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】元HKT48で女優の田中美久が2月25日、自身のInstagramを更新。3月9日発売の3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」（集英社）のオフショットを公開した。
【写真】24歳元HKT「完璧なスタイル」ボディライン際立つ水着オフショット
田中は「写真集発売まで2週間切りました！」「沢山の方の手元に届きますように！！」と記し、プールで撮影した写真を複数枚投稿。ターコイズブルーのワンピースタイプの水着を身にまとい、プールサイドでポージングする写真では、美しいスタイルと透明感溢れる素肌が際立っていた。
この投稿は「眼福」「ビジュ最強すぎ」「完璧なスタイルに憧れる」「神々しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
