浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、黒×赤の手編みニット帽披露「売り物レベル」「かっこいいデザイン」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが2月26日、自身のInstagramを更新。手編みのニット帽を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻「器用で憧れ」クールなデザインの手編みニット帽
中田は「＃fyp」と添え、愛犬の散歩の様子や私服ショットなどを多数公開。黒と赤の毛糸でニット帽を編んでいる途中の様子も披露し、編んだニット帽を被ってカフェで食事を楽しむ様子も収められている。
24日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）で手編みのカーディガンを着用し、注目を集めた中田。今回の投稿には「かっこいいデザイン」「売り物レベル」「似合いすぎてる」「器用で憧れ」「真似したい」「編み物投稿楽しみ」などの声が寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
