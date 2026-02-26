◇大学・社会人野球オープン戦 明大6―12Honda熊本（2026年2月26日 宮崎・大王谷野球場）

東京六大学野球で秋春連覇を目指す明大がHonda熊本と今季初のオープン戦を行い大敗した。

投手陣が崩れ大量失点したが打線は健在。2回、オープン戦初打席でドラフト候補の光弘帆高（新4年＝履正社）が明大の先輩・藤江から右中間に会心の1号。左対左を苦にせず実力を示した。「藤江さんの初球を打ちました。打った瞬間“行ったな”と思うくらい噛み合った打撃ができました」と笑顔で話した。

遊撃というポジションで守りも安定。長打力にも磨きがかかって成長した姿を見せた。さらに八谷晟歩（せいほ、同＝浦和学院）が本塁打すると2番に入った田上夏衣（新3年＝広陵）も2ランを放ってアピールした。

昨年は静岡・沼津で1次キャンプをこなしてから宮崎に移動したが、今年から宮崎・日向だけでじっくり鍛える予定。いいキャンプを送る光弘は榊原七斗（新4年＝報徳学園）岡田啓吾（同＝前橋育英）らドラフト候補と切磋琢磨してレベルアップをはかる。

