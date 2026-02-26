MUCHAコレクション新作登場！ヤロスラヴァ1919の香りとアートの世界
芸術家アルフォンス・ミュシャの世界観を受け継ぐMUCHAから、新コレクション「JAROSLAVA1919」が登場。ミュシャの娘ヤロスラヴァをモデルにした1919年の紙幣デザインと記憶をもとに、香りや雑貨にアートの魅力を落とし込みました。幸福なノスタルジーを感じさせるフレグランスと優美なアイテムがそろう、春にぴったりのコレクションです♡
ヤロスラヴァの記憶を香りに
新香料「ヤロスラヴァ」は、甘酸っぱい苺やベルガモットから始まり、ジャスミンやハーブの華やかさへと移ろい、最後はウッディノートとヴァニラが溶け合うやさしい香り。
幼い日の幸福な記憶を呼び覚ますような、どこか懐かしく温かな余韻が続きます。
トップ：ストロベリー、ブラックベリー、シトラス、ベルガモット
ミドル：ジャスミン、ティー、アロマティック
ラスト：アイスクリーム、アンバー、サンダルウッド
チェコスロバキア共和国独立を祝して描かれた1919年の10コルナ紙幣には、花冠をつけた少女が描かれており、そのモデルとなったのがヤロスラヴァ。
希望と平和の象徴とされる肖像画の意匠は、香りのパッケージやアイテムデザインにも受け継がれています。
香りと美を楽しむアイテム
フレグランスから雑貨まで、日常にアートを取り入れられるラインアップがそろいます。
ヤロスラヴァ1919（オードトワレ）
価格：40mL14,960円/13mL6,930円/8mL3,960円
フレグランスハンドソープNヤロスラヴァ
価格：3,740円
容量：250mL
リッチハンドクリームNヤロスラヴァ
価格：3,190円
容量：40g
フリー処方：着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、シリコン、パラベン、エタノール
美容成分：コメヌカ油、ビタミンC誘導体(3-O-エチルアスコルビン酸）、ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ヨーロッパキイチゴ果実エキス、チャ葉エキス、グリチルリチン酸2K
アートを楽しむ雑貨ライン
紙幣デザインや草花モチーフを取り入れた、優雅な雑貨アイテムも魅力です。
シアーポーチヤロスラヴァ
価格：6,490円
カラー：IVR/MNT/SAX(ルミネ・ニュウマン店舗限定)
シルクスカーフヤロスラヴァ
価格：22,000円
カラー：PNK/BLU
リボンスカーフリングヤロスラヴァ
価格：4,400円
カラー：MIX
リボンバレッタMヤロスラヴァ
価格：8,360円
カラー：SLV/GLD
シュシュヤロスラヴァ／ボウタイリボンヤロスラヴァ
価格：各3,960円
カラー(共通)：O.WHT/PNK/NVY/BLU(ルミネ・ニュウマン店舗限定)/YEL(関西店舗限定)
【EC限定】リボンバンスクリップヤロスラヴァ
価格：8,360円
カラー：O.WHT/PNK/LBLU
※全て税込価格
春に出会いたいMUCHAの世界
アートと香りが重なり合うMUCHAのコレクション「JAROSLAVA1919」は、日常を少し特別にしてくれるアイテムがそろう魅力的なライン。
フレグランスから雑貨まで統一された世界観は、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♪春の始まりに、ノスタルジックで優しい香りとデザインを楽しんでみてはいかがでしょうか。