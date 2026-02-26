ケンドーコバヤシが２４日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演。先日に西川のりおと楽屋で話をする機会があったと切り出した。

「時代マウント取られたというか…悔しかったですよ、俺は！」。ケンコバがのりおに漫才ブームはすごかったかと振ると、「お金もすごかったけど、仕事でもな。お前らアレないやろ。水泳大会」と返してきたという。

千原ジュニアも「聞くなあ…あの話。大磯ロングビーチ」と応じた。

ケンコバがのりおから聞かされたという話によると、芸能人水泳大会で騎馬戦があり、のりおが騎馬を務め、上に乗ったのは当時ナンバーワンアイドルだった松田聖子だったという。

のりおがわざとバランスが崩すように水中を揺れて歩き、聖子が倒れそうになって「のりおさん、支えてください！」と言われたそうで、のりおはケンコバに「よっしゃーって、顔で支えたったわ。お前がこの先こうなろうがな、松田聖子のお尻にここ（頬）つけることはないやろ」と高笑いしていたという。

ジュニアが「ええ話やなあ」と笑い、ケンコバは「なんやねん、そのマウント！いや、うらやましい」と語っていた。