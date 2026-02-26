31歳男性、家に入れるお金は月3万円。「もっといれろというプレッシャー」感じながら実家を出ない理由
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山口県下関市在住・31歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：山口県下関市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：親500万円、自分500万円
実家の間取り：賃貸2LDK
交際費：10万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：150万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ある。35歳までには出たい」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家暮らしだと、家に友人を招いてリラックスして過ごすことが難しい場合がある。特に、親の就寝時間が早かったりすると、気を使ってしまい、気軽に友人を呼べないという点がある」と説明。続けて「また、親に外出先や買い物について細かく聞かれたり、親戚付き合いに同伴させられたりするなど、プライバシーが十分に確保できないと感じる時もある」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「生活費が一人暮らしよりかからない反面、何かあれば親から頼りにされるのが難点です。また生活費をいれているが、もっといれろというプレッシャーも感じています」と明かしてくれました。
貯蓄や自分の趣味にお金を回せること、また親がいることで安心感を得ている回答者。一方で、プライバシーが十分に確保できないことや、生活費を入れることへのプレッシャーも感じている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、山口県下関市在住・31歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳男性
職業：会社員
在住：山口県下関市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：親500万円、自分500万円
実家の間取り：賃貸2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：10万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：150万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ある。35歳までには出たい」と話しました。
「貯蓄や自分の趣味にお金が回せる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実家暮らしは、一人暮らしに比べて家賃や光熱費などの生活費を大幅に抑えられ貯蓄や自分の趣味にお金が回せる点が大きな魅力です」と回答。さらに「また日常生活を送る上で親がいるということで安心感やサポートがあるというメリットもあります」と話してくれました。
「プライバシーが十分に確保できないと感じる」親1人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家暮らしだと、家に友人を招いてリラックスして過ごすことが難しい場合がある。特に、親の就寝時間が早かったりすると、気を使ってしまい、気軽に友人を呼べないという点がある」と説明。続けて「また、親に外出先や買い物について細かく聞かれたり、親戚付き合いに同伴させられたりするなど、プライバシーが十分に確保できないと感じる時もある」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「生活費が一人暮らしよりかからない反面、何かあれば親から頼りにされるのが難点です。また生活費をいれているが、もっといれろというプレッシャーも感じています」と明かしてくれました。
貯蓄や自分の趣味にお金を回せること、また親がいることで安心感を得ている回答者。一方で、プライバシーが十分に確保できないことや、生活費を入れることへのプレッシャーも感じている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)