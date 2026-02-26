26日午後、大谷翔平選手が合流し、名古屋からWBC連覇に向けた挑戦が始まります。



バンテリンドームでは、大谷選手のほかにも、鈴木誠也選手に吉田正尚選手らメジャー組の姿が。国内組とコミュニケーションを取る様子も見られました。



地元・中日からは、高橋宏斗投手と金丸夢斗投手の姿もあり、27日からの2連戦に臨みます。



バンテリンドーム横の駐車場に設けられたオフィシャルストアには、試合がない日にも関わらず、多くのファンがグッズを買い求めていました。ユニホームや帽子を始め、刀をイメージした応援スティックもありましたが、ファンの目当てはやはり、大谷選手のグッズです。





客ら：「買っておかないとこの先後悔するかなと思って、記念に買いました」「やっぱり大谷くん。3万円ちょっと買いました」「大谷選手のユニホームです。どうしてもゲットしたくて」「大谷選手のホームランを見たい」「（大谷選手の）人柄から見た目から、もう全部好きです。大谷選手のホームランを期待しています」名古屋市中村区のメジャーリーグ関連の商品を扱う店でも、侍ジャパンのユニホームや帽子が並び、平日にも関わらず、開店と同時に多くの客が。大谷選手をエンゼルス時代から応援していて、27日の観戦チケットが当たったという男性もいました。27日に観戦予定の男性：「バッティング練習が見たい。多分やると思うんだけど」ドラゴンズとの試合では、規定により大谷選手らメジャー組の出場はできませんが、前回のWBC優勝やドジャーズのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した大谷選手に、今回も目が離せません。