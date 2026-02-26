デザインもパワートレインも大進化

アウディは2025年、第3世代となる新型「Q3」シリーズを世界初公開しました。2018年に登場した第2世代から約7年ぶりとなるフルモデルチェンジです。

同年6月16日にスタンダードなQ3を、8月25日にクーペスタイルの「Q3スポーツバック」を発表。欧州では2025年10月から順次販売が開始され、2026年を迎えた現在、日本市場への導入時期にも注目が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがまもなく登場予定の新型「“ちいさな”高級SUV」です！ 画像で見る（52枚）

新型Q3およびQ3スポーツバックは、アウディの最新デザイン言語をまとい、より力強くエモーショナルなスタイルへと進化しました。

欧州仕様のボディサイズは、全長4531mm×全幅1859mm×全高1601mm、ホイールベース2681mm。旧型と比べて全長は約40mm、全幅は約20mm拡大され、より堂々としたプロポーションを獲得しています。

一方で全高は抑えられており、SUVモデルで1601mm、スポーツバックでは1559mmと、低重心な印象を強めています。特にスポーツバックは流れるようなルーフラインが際立ち、よりスポーティなシルエットを実現しています。

ボディ拡大は実用性にも貢献しており、トランク容量は標準で488リットル。後席を倒せばSUVモデルで最大1386リットル、スポーツバックで最大1289リットルまで拡大します。

今回の最大のトピックは、大幅に刷新されたパワートレインです。

エントリーの「1.5 TFSI」は、150psを発揮する1.5リッター直列4気筒ガソリンターボにマイルドハイブリッド（MHEV）を組み合わせています。シリンダーオンデマンド（COD）機構により、燃費性能とスムーズな走行を両立します。

上位の「2.0 TFSI」は204ps仕様と、265ps・400Nmを発揮する高出力仕様を設定。いずれも四輪駆動システム「quattro」と組み合わされます。

そして注目は、プラグインハイブリッドの「Q3 e-hybrid」です。1.5リッターTFSIに強力なモーターを組み合わせ、システム合計272ps・400Nmを発揮。コンパクトSUVとは思えないパフォーマンスを実現しています。

バッテリー容量は総電力量25.7kWh（正味19.7kWh）と先代の約2倍に拡大。WLTPモードでのEV走行距離はSUVで最大119km、スポーツバックで最大118kmを達成しました。

さらに最大50kWのDC急速充電に対応し、残量10％から80％までを30分未満で充電可能としています。日常ではEV走行を中心に、長距離ではハイブリッドとして機能する万能な一台です。

インテリアも「デジタルステージ」をコンセプトに刷新。11.9インチのデジタルメーターと12.8インチのMMIタッチディスプレイを採用し、先進的な空間を構築しています。

シフトレバーはステアリングコラムへ移設され、センターコンソールには広い収納スペースと冷却機能付き15Wワイヤレス充電トレイを備えました。

欧州での価格は「Q3 SUV TFSI 110 kW」が4万4600ユーロ（約824万円）から、「Q3スポーツバック TFSI 110 kW」は4万6450ユーロ（約858万円）から。PHEVの「Q3 SUV e-hybrid 200 kW」は4万9300ユーロ（約911万円）からに設定されています。

日本導入に関する正式発表は現時点でありませんが、2026年内の登場が期待されています。

※ ※ ※

新型Q3に対してSNSでは、「スタイリッシュなデザインがいい」「内装の進化がすごい」といった評価が多く見られます。

特にスポーツバックの低いルーフラインについては「このプロポーションはカッコいい」と好意的な声が目立ちました。

一方で、「全高がもう少し低ければ日本でも扱いやすそう」「価格がどうなるか気になる」といった現実的なコメントも寄せられています。

また、「1.5リッターで270馬力超えはすごい」「PHEVの航続距離が長いのは魅力」と、パワートレインに注目する声も少なくありません。

7年ぶりの大刷新を受けた新型Q3。日本市場への導入が実現するのか、その動向に引き続き注目が集まりそうです。