TDL「スタツア」マンダロリアン＆グローグー登場へ！ 最新作テーマのグッズも〈東京ディズニーランド〉
東京ディズニーランドは、4月23日（木）から6月30日（火）までの期間限定で、『スター・ウォーズ』シリーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベン チャーズ・コンティニュー」で、最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施。また、5月4日（月）のスター・ウォーズの日を祝うべく東京ディズニーランドでは、キャストがフォトパネルを持ち、写真を撮影するサービスを行う。
【写真】大人買い不可避 東京ディズニーランドに登場する『マンダロリア ン・アンド・グローグー』グッズ一覧
■パークでも映画を盛り上げる！
今回特別バージョンが実施される「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、体験するたびにストーリーが異なり、何度乗っても楽しめるアトラクション。
4月23日（木）から期間限定でスタートする特別バージョンでは、必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受ける演出を楽しむことができる。
賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めた特別な子どもであるグローグーから通信を受け、ゲストは予測不能な宇宙旅行へ。なお、マンダロリアンとグローグーの映像は既存の映像であり、新たに追加される映像ではない。
さらに東京ディズニーランドでは、同日から『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマにしたグッズを販売。
グローグーがデザインされたピンバッジや『スター・ウォーズ』のロゴがデザインされたマグカップなどがラインナップとなっている。
加えて、『スター・ウォーズ』の名ぜりふ「May the Force be with you」（フォースと共にあらんことを）にかけて“スター・ウォーズの日”として、世界中のスター・ウォーズファンが祝う5月4日（May Fourth）に併せて、東京ディズニーランドでも、4月23日（木）から5月10日（日）までの期間限定で、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストを迎える。キャストに声をかけると、フォトパネルと一緒に写真を撮ることが可能だ。
それから、東京ディズニーランドのトゥモローランドにある「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ」を4月1日（水）から販売。
バタフライピーシロップ、バタフライピーゼリー、マンゴーダイスが入ったドリンクは、ストローで混ぜると紫の色味になり、マンゴーとキラキラ輝くパウダーがまるで惑星のように宇宙に漂っているかのような見た目になるという。
パーク内のみならず舞浜駅前の商業施設イクスピアリでは、3月16日（月）から6月22日（月）まで、期間限定のバナーやBGMなどで、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を盛り上げる。館内にある映画館シネマイクスピアリでは、5月22日（金）から本作を公開する。
