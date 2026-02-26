愛知県稲沢市にある、国府宮のはだか祭の宿として知られている「和陽館」。ことしは、これまでとは違うはだか祭となりそうです。

【写真を見る】天下の奇祭“国府宮はだか祭”を支える旅館 名物社長が62歳で他界… ｢はだか祭は人生の一部｣｢渦の中で命の尊さ感じる｣ 愛知･稲沢市

和風ビジネスホテル「和陽館」は、国内外から集まる裸男たちをもてなす宿として有名です。

酒井章治社長は、自らもはだか祭に参加する筋金入り。38年前から、もみ合いに参加する裸男たちを受け入れ、慣れない人には下帯をつけるサポートをしたりと祭りを支えてきました。

突然の別れ… はだか祭を支えてきた社長が62歳で他界

（大石邦彦アンカーマン 2月25日）

「こんにちは」

（和陽館 酒井鈴世女将）

「ようこそいらっしゃいました」

（大石）

「ことしも来てしまいました。いつもは社長がいらっしゃるんですけど…」

（和陽館 酒井鈴世女将）

「去年5月に亡くなりました」

毎年のように取材を受けて頂いた酒井社長は、去年5月、がんが転移して62歳で他界。突然で、あまりにも早い別れとなりました。

酒井社長の名刺には「国府宮はだか祭のお宿」と記されています。たくさんの名刺を残したまま天国へ。



がんを克服したら、また祭りに出るつもりだったのでは？と女将さんは推測します。

予約人数は100人ほど減らして300人に

（和陽館 酒井章治社長 2025年）

「裸男の渦の中に入ると自分では何もできない。そういう世界を知るわけですよ。自分の恐怖感と、何とか神男に辿り着きたいという葛藤を、渦の中で苦しみながら味わうわけですよ。本当に命の尊さとかを渦の中で感じ取れる。それを感じた人は、『また来年も』とおみえになりますね」

ことしは、酒井社長がいない初めてのはだか祭です。和洋館の予約受付人数は、例年より100人ほど減らし、300人にしたということです。



（和陽館 酒井鈴世女将）

「お断りしているような状況でして。自分たちができる範囲でやらせていただこうと思って…」

「例年ながら、みんなに楽しんでいただければそれでいい」

これまで恒例になっていた、裸男たちを「もみ合い」に送り出す際の、酒井社長のげき！



（酒井社長 2018年）

「必ず無事に帰って来てくださいね。エイエイオー！」

ことしから聞くことができません。女将さんは、3月1日をどんな気持ちで迎えるのでしょうか？



（和陽館 酒井鈴世女将）

Q.ことしから社長はいないが、どうしていく？

「やります。例年ながら、みんなに楽しんでいただければそれでいい」

生前の酒井社長「はだか祭は人生の一部」

酒井社長は生前、はだか祭についてこう答えていました。



（酒井社長 2025年）

Q.はだか祭りとはどんな存在？

「僕にとっては人生の一部ですね。38年ほどやらせてもらって、何か人のためになるきっかけになった。ここに来ていただく皆さんが、はだか祭を楽しんで一年を過ごしてもらえることが、僕にとっては一番大事」



国府宮はだか祭とともに62年。縁の下の力持ち 酒井章治さん。どうぞ安らかに。