「最高かよ」「アメリカ的なスタジアム」悲願の新スタ建設へ！ J２山形、“サッカー専用本拠地”完成イメージ公開にファン感涙「長年の夢が叶ってまう」

「最高かよ」「アメリカ的なスタジアム」悲願の新スタ建設へ！ J２山形、“サッカー専用本拠地”完成イメージ公開にファン感涙「長年の夢が叶ってまう」