「最高かよ」「アメリカ的なスタジアム」悲願の新スタ建設へ！ J２山形、“サッカー専用本拠地”完成イメージ公開にファン感涙「長年の夢が叶ってまう」
J２のモンテディオ山形は２月26日、株式会社エスコンと資本提携し、新スタジアム構想に対して最大50億円の出資を受けることを発表した。
山形は、山形県が社団法人を立ち上げて誕生したクラブであり、Jリーグ全60クラブの中でも類を見ない歴史を持つ。2014年に株式会社へ移行してからは、現在のスタジアムが抱えるピッチと観客席の距離や、降雪地ならではの屋根の整備といった課題に向き合ってきた。
その解決に向けた具体的な一歩として、2024年に新スタジアムの建設・運営を担う株式会社モンテディオフットボールパークを設立。今回、エスコン社がその構想の理念に深く共感し、出資を決定した。
サッカー専用となる新スタジアム構想の概要や完成イメージ図が公開されると、SNS上でファンからも「まじで最高かよ！」「あかんモンテサポの長年の夢が叶ってまう（涙）」「時代が再び動き出す…」「泣きそう」「駐車場の規模がスタジアムの３倍くらいある。アメリカ的なスタジアム」「凄っっ!! 鳥肌立った」「完成が楽しみ」といった喜びの声が上がった。
なお、新スタジアムは、山形県総合運動公園特設駐車場内（天童市）に建設され、2028年８月の開業を目ざすという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「凄っっ!! 鳥肌立った」山形新スタの完成イメージ図
