被害者「SNSで会う約束」現れたのは見知らぬ男２人 もめた後に切りつけられる 北海道蘭越町
北海道蘭越町で７８歳の男性が切りつけられた事件で、男性は事件前日にＳＮＳで面識のない人物と現場で会う約束をしていたことがわかりました。
（山本記者）「男性はこのあたりの路上に仰向けの状態で倒れていたということです。そして地面を見てみますと、鑑識の捜査のあとが残っています」
蘭越町湯里で２月２５日午後２時ごろ、７８歳の男性の家族から消防に通報がありました。
男性は２人組の男に刃物のようなもので切りつけられ、右腹に軽傷を負いました。
警察によりますと、男性は事件前日の２４日、ＳＮＳで面識のない人物と会う約束をしたと話しているということです。
相手が仕事の関係者だと思っていた男性は車で現場に向かいましたが、そこに徒歩で現れたのは２人組の見知らぬ男でした。
男性は２人ともめた後、腹部を切りつけられたといいます。
その後、男性を襲った２人は徒歩で立ち去りました。
事件をうけ、町内には不安が広がっています。
（蘭越町民）「小学校とかもすぐ近くにあるので危ないなと思います」
（蘭越町民）「みんな人の付き合いがいいマチだから、あってはならない事件だから。（早く）捕まってもらいたいね」
男２人はそれぞれ身長およそ１６０センチと１８０センチで、いずれも帽子とサングラスを着用していたということで、警察が行方を追っています。