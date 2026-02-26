たまごがぎっしりと詰まったたまごサンドに、野菜たっぷりのコールスロー入りコッペパン。21日、鹿児島市の天文館にサンドイッチの専門店がオープンしました。朝から多くの客が訪れる、その魅力とは？



(記者)

「天文館のアーケード入り口に先週こちらのサンドイッチ専門店がオープンした。店にはたまごサンドやフルーツサンド、そしてコッペパンまでたくさんの種類が並んでいる」





2月21日、鹿児島市の天文館にオープンしたサンドイッチ専門店「ハトマル堂」。焼きたてのパンで有名なSUMOMO BAKERYなどを展開するはとやが手ごろな価格でおいしいサンドイッチを楽しんでもらおうとオープンしました。店内には秘伝のタレが染み込んだとんかつサンドやボリュームたっぷりのフルーツサンドなど、コッペパンも含めて42種類がずらりと並んでいます。26日の朝も開店直後から、多くの客が訪れていました。(客)「初めて来た。ツナたまごサンドを買った。朝通えるのでうれしい」(客)「初めてです。きょうは野菜サンドを買いました。きれいでおしゃれで毎朝通いたい」(客)「チキンサンドとフィッシュフライサンドを買った。見た目も良くておいしそうで食べるのが楽しみ」一番人気は、たまごがぎっしりと詰まったたまごサンドです。オープン初日には520個も売れたという大人気の一品です。せっかくなので、桜島が見えるウォーターフロントパークでいただきました。(記者)「ずっしりとした重みがある。素材本来のうまみを強く感じる。味付けもすごくシンプルなのでどこか懐かしい感じるような味わい」「1回の感動よりも100回の安心」をコンセプトに昔懐かしい手作りサンドイッチを届けるハトマル堂。(はとや執行役員経営企画本部長・田中智仕さん)「サンドイッチ専門店が天文館にないのでこんな店ができてよかったという声を多数いただいている。これから生活のインフラとして各町にこの店舗が基点となってお届けできるような店舗展開、100店舗を目指している」朝8時から夕方5時まで毎日営業しています。