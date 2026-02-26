2025年10月から12月までの間に県内の70代の女性が約4200万円相当の暗号資産をだまし取られるうそ電話詐欺の被害に遭っていたことが分かりました。県内の2025年の詐欺の被害額は過去最悪の33億円あまりにのぼっていて 県警が注意を呼びかけています。



県警によりますと2025年10月上旬、県内の70代の女性の家の固定電話に保険医療局薬務課の「カワグチ」を名乗る男から電話がありました。





(カワグチを名乗る男)「あなたの保険証を差し止める必要がある」カワグチから教えられた番号に電話をかけると、石川県警のクロカワを名乗る男に繋がりました。女性はクロカワから「通帳とキャッシュカードを他人に売った容疑者になっている。誰にも知られず私と定期連絡をしていれば無実を証明できる」などと言われたといいます。その後、チャットアプリで検事を名乗る男とも連絡を取り「無実の証明にはお金を監査しないといけない」などと言われました。女性は12月下旬までの間に8回にわたり計約4200万円相当の暗号資産を指定されたウォレットアプリに送金し、だまし取られたということです。警察は、警察官を名乗る者から電話で「容疑者になっている」などと言われた場合は、電話を切って警察相談専用電話や最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。