桐谷美玲キャスターと森圭介キャスターの“キリ・モリ”コンビが暮らしに役立つ情報を紹介するコーナー「キリモリっ！」。今回は恒例の“だけメシ”を白菜で大展開します。お鍋の後、白菜があまることありますよね！？ 白菜と5つの食材を組み合わせることで、7つのおいしい料理に大変身させます。



キリモリっ！のコーナーでおなじみの2つの食材“だけ”でおいしい料理を作る「だけメシ」の料理研究家ちはるさんに教えていただきました。超簡単な白菜の副菜３兄弟から肉汁ジューシーな肉巻きも登場！！ 白菜の水分をきるなるほど！な技や白菜を上手に切り分ける方法も紹介。マネしたくなる18分間をお楽しみください！！

【白菜の塩昆布あえ】

＜材料＞2人前

・白菜：1／4個

・塩：小さじ2／3

・塩昆布：3つまみ （15g）

・いりごま：お好み

・ニンニクチューブ：2〜3cm

・ごま油：大さじ1

＜作り方＞

白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）

ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく

ポリ袋を絞って中の水分を抜く

白菜入りのポリ袋の中に、塩昆布、いりごま、ニンニクチューブ、ごま油を入れ、よくもんで完成

【白菜のツナマヨカレーあえ】

＜材料＞2人前

・白菜：1／4個

・塩：小さじ2／3

・ツナ缶：1缶 （油を切っておく）

・マヨネーズ：大さじ2

・鶏がらスープのもと：小さじ1．5

・カレー粉：小さじ1

＜作り方＞

白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）

ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく

ポリ袋を絞って中の水分を抜く

白菜入りのポリ袋の中に、油を切ったツナ、マヨネーズ、鶏ガラスープのもと、カレー粉を入れ、よくもんで完成



【白菜のラーパーツァイ風】

＜材料＞2人前

・白菜：1／4個

・塩：小さじ2／3

・鶏がらスープのもと：大さじ1

・しょうがチューブ：10cm

・酢：大さじ3

・焼き肉のタレ：大さじ1．5

・砂糖：大さじ1

・ごま油：大さじ2

＜作り方＞

白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）

ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく

ポリ袋を絞って中の水分を抜く

耐熱容器に鶏がらスープのもと、しょうがチューブ、酢、焼き肉のタレ、砂糖を入れて混ぜ、そこにの白菜を入れて絡める

小さめのフライパンで、ごま油を中強火で煙が出る程度熱し、耐熱容器のい両紊砲けて、混ぜ合わせたら完成

※から焼きにならないよう、小さめのフライパンを使用するのがオススメ



【お餅のロール白菜】

＜材料＞2人前

・白菜：1／5個

・切り餅：2個

・めんつゆ：大さじ3

・バター：15g

※白菜を1/5にカットする際、 芯の部分だけを包丁で切り、切れ目に指を入れて引き裂くようにすると、 葉がちぎれずに分かれるため ロール白菜に使いやすい葉が作れます。

＜作り方＞

水洗いした白菜を、ラップで包んでレンジで約5分（600W）加熱する

切り餅を縦半分にカットし、軽く水にくぐらせる

，稜鮑擇ら、2枚の葉で切り餅を巻いて包み、巻き終わりを下にして耐熱容器に入れる

※1枚だと、い硫断時に巻いた側面から餅が出てしまうため、 小さめの葉で側面になる部分を包んでガードを作ってから、 大きめの葉で巻くのがオススメです

めんつゆをかけて、ふんわりとラップし、レンジで約3分（600W）加熱する

餅がやわらかくなっていたらお皿に移し、バターを乗せて完成

【くるくる豚ロースと白菜のうま煮風】

＜材料＞2人前

・白菜：1／6個

・豚ロース薄切り肉：350g

・鶏がらスープのもと：大さじ1

・酒：大さじ2

・めんつゆ：小さじ1

・ニンニクチューブ：5cm

・塩：ひとつまみ

・砂糖：ひとつまみ

＜作り方＞

水洗いした白菜を、食べやすい大きさにちぎって耐熱容器に敷き詰める

豚ロースを2〜3枚ずつ、くるくるに巻いて白菜の上に並べる

鶏がらスープのもと（豚ロースの上にかける）、酒、めんつゆ（全体にかける）、ニンニクチューブ（白菜の上に）、塩、砂糖（豚ロースにかける）の順番で△貌れ、ふんわりラップをしてレンジで約8分（600W）加熱し、完成

※豚肉の赤みがなくなるように加熱時間を調整してください



【白菜の肉巻き】

＜材料＞2人前

＜白菜の下準備＞

・白菜：1／5個

・塩：小さじ1／2強

＜白菜の肉巻き＞

・豚ロース薄切り肉：250g

・薄力粉：適量

・塩：適量

・こしょう：適量

・ごま油：適量

・酒：大さじ2

・酢：大さじ2

・醤油：大さじ2

・砂糖：大さじ2

・鶏がらスープのもと：小さじ1.5

・ニンニクチューブ：5cm

＜作り方＞

【白菜の下準備：水分抜き】

白菜を水洗いし、細切りにする

（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）

ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく

ポリ袋を絞って中の水分を抜く

【白菜の肉巻き】

調理台にラップを敷き、薄力粉、塩、こしょうを全体に振って、その上にパックのままの豚ロースをひっくり返して乗せる

豚ロースの端に下準備した白菜を置き、“白菜が具材の巻き寿司”の要領でラップを巻きすのように使って豚ロースを巻いていく

※この時、巻き終わり部分に薄力粉をつけておくと、い了に肉がはがれにくくなります

火のついていないフライパンに△瞭巻きを置いて、ラップを外す

ごま油をひき、中火で約5分、少し転がして約3分、また少し転がして約3分と、3〜4面にわけて焼く

※豚肉に十分に火が通るように加熱時間を調整してください

一旦火を止め、キッチンペーパーでフライパンの油を拭き取ったら、酒、酢、醤油、砂糖、鶏ガラスープのもと、ニンニクチューブを入れて、再び火をつける

肉巻きを転がしてイ虜猯舛鮑ぜ、完成



【白菜の混ぜごはん】

＜材料＞2人前

＜白菜の下準備＞

・白菜：1／8個

・塩：小さじ1／2

＜白菜の混ぜごはん＞

・ごはん：250g

・鶏がらスープのもと：大さじ1

・いりごま：お好み

・醬油：小さじ1／2

・ごま油：小さじ1／2

・もみのりor韓国のり：お好み

＜作り方＞

【白菜の下準備：水分抜き】

白菜を水洗いし、細切りにする

（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）

ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく

ポリ袋を絞って中の水分を抜く

【白菜の混ぜごはん】

ボウルに、下準備した白菜、ごはん、鶏ガラスープのもと、いりごま、醤油を入れて混ぜる

仕上げにごま油、のりを混ぜ込んで完成

