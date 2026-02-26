【桐谷美玲“キリモリ”】だけメシ白菜スペシャル!! 余りがちな白菜が簡単おいしい料理に七変化『every.特集』
桐谷美玲キャスターと森圭介キャスターの“キリ・モリ”コンビが暮らしに役立つ情報を紹介するコーナー「キリモリっ！」。今回は恒例の“だけメシ”を白菜で大展開します。お鍋の後、白菜があまることありますよね！？ 白菜と5つの食材を組み合わせることで、7つのおいしい料理に大変身させます。
キリモリっ！のコーナーでおなじみの2つの食材“だけ”でおいしい料理を作る「だけメシ」の料理研究家ちはるさんに教えていただきました。超簡単な白菜の副菜３兄弟から肉汁ジューシーな肉巻きも登場！！ 白菜の水分をきるなるほど！な技や白菜を上手に切り分ける方法も紹介。マネしたくなる18分間をお楽しみください！！
【白菜の塩昆布あえ】
＜材料＞2人前
・白菜：1／4個
・塩：小さじ2／3
・塩昆布：3つまみ （15g）
・いりごま：お好み
・ニンニクチューブ：2〜3cm
・ごま油：大さじ1
＜作り方＞
白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）
ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく
ポリ袋を絞って中の水分を抜く
白菜入りのポリ袋の中に、塩昆布、いりごま、ニンニクチューブ、ごま油を入れ、よくもんで完成
【白菜のツナマヨカレーあえ】
＜材料＞2人前
・白菜：1／4個
・塩：小さじ2／3
・ツナ缶：1缶 （油を切っておく）
・マヨネーズ：大さじ2
・鶏がらスープのもと：小さじ1．5
・カレー粉：小さじ1
＜作り方＞
白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）
ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく
ポリ袋を絞って中の水分を抜く
白菜入りのポリ袋の中に、油を切ったツナ、マヨネーズ、鶏ガラスープのもと、カレー粉を入れ、よくもんで完成
【白菜のラーパーツァイ風】
＜材料＞2人前
・白菜：1／4個
・塩：小さじ2／3
・鶏がらスープのもと：大さじ1
・しょうがチューブ：10cm
・酢：大さじ3
・焼き肉のタレ：大さじ1．5
・砂糖：大さじ1
・ごま油：大さじ2
＜作り方＞
白菜を水洗いし、細切りにする（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）
ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく
ポリ袋を絞って中の水分を抜く
耐熱容器に鶏がらスープのもと、しょうがチューブ、酢、焼き肉のタレ、砂糖を入れて混ぜ、そこにの白菜を入れて絡める
小さめのフライパンで、ごま油を中強火で煙が出る程度熱し、耐熱容器のい両紊砲けて、混ぜ合わせたら完成
※から焼きにならないよう、小さめのフライパンを使用するのがオススメ
【お餅のロール白菜】
＜材料＞2人前
・白菜：1／5個
・切り餅：2個
・めんつゆ：大さじ3
・バター：15g
※白菜を1/5にカットする際、 芯の部分だけを包丁で切り、切れ目に指を入れて引き裂くようにすると、 葉がちぎれずに分かれるため ロール白菜に使いやすい葉が作れます。
＜作り方＞
水洗いした白菜を、ラップで包んでレンジで約5分（600W）加熱する
切り餅を縦半分にカットし、軽く水にくぐらせる
，稜鮑擇ら、2枚の葉で切り餅を巻いて包み、巻き終わりを下にして耐熱容器に入れる
※1枚だと、い硫断時に巻いた側面から餅が出てしまうため、 小さめの葉で側面になる部分を包んでガードを作ってから、 大きめの葉で巻くのがオススメです
めんつゆをかけて、ふんわりとラップし、レンジで約3分（600W）加熱する
餅がやわらかくなっていたらお皿に移し、バターを乗せて完成
【くるくる豚ロースと白菜のうま煮風】
＜材料＞2人前
・白菜：1／6個
・豚ロース薄切り肉：350g
・鶏がらスープのもと：大さじ1
・酒：大さじ2
・めんつゆ：小さじ1
・ニンニクチューブ：5cm
・塩：ひとつまみ
・砂糖：ひとつまみ
＜作り方＞
水洗いした白菜を、食べやすい大きさにちぎって耐熱容器に敷き詰める
豚ロースを2〜3枚ずつ、くるくるに巻いて白菜の上に並べる
鶏がらスープのもと（豚ロースの上にかける）、酒、めんつゆ（全体にかける）、ニンニクチューブ（白菜の上に）、塩、砂糖（豚ロースにかける）の順番で△貌れ、ふんわりラップをしてレンジで約8分（600W）加熱し、完成
※豚肉の赤みがなくなるように加熱時間を調整してください
【白菜の肉巻き】
＜材料＞2人前
＜白菜の下準備＞
・白菜：1／5個
・塩：小さじ1／2強
＜白菜の肉巻き＞
・豚ロース薄切り肉：250g
・薄力粉：適量
・塩：適量
・こしょう：適量
・ごま油：適量
・酒：大さじ2
・酢：大さじ2
・醤油：大さじ2
・砂糖：大さじ2
・鶏がらスープのもと：小さじ1.5
・ニンニクチューブ：5cm
＜作り方＞
【白菜の下準備：水分抜き】
白菜を水洗いし、細切りにする
（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）
ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく
ポリ袋を絞って中の水分を抜く
【白菜の肉巻き】
調理台にラップを敷き、薄力粉、塩、こしょうを全体に振って、その上にパックのままの豚ロースをひっくり返して乗せる
豚ロースの端に下準備した白菜を置き、“白菜が具材の巻き寿司”の要領でラップを巻きすのように使って豚ロースを巻いていく
※この時、巻き終わり部分に薄力粉をつけておくと、い了に肉がはがれにくくなります
火のついていないフライパンに△瞭巻きを置いて、ラップを外す
ごま油をひき、中火で約5分、少し転がして約3分、また少し転がして約3分と、3〜4面にわけて焼く
※豚肉に十分に火が通るように加熱時間を調整してください
一旦火を止め、キッチンペーパーでフライパンの油を拭き取ったら、酒、酢、醤油、砂糖、鶏ガラスープのもと、ニンニクチューブを入れて、再び火をつける
肉巻きを転がしてイ虜猯舛鮑ぜ、完成
【白菜の混ぜごはん】
＜材料＞2人前
＜白菜の下準備＞
・白菜：1／8個
・塩：小さじ1／2
＜白菜の混ぜごはん＞
・ごはん：250g
・鶏がらスープのもと：大さじ1
・いりごま：お好み
・醬油：小さじ1／2
・ごま油：小さじ1／2
・もみのりor韓国のり：お好み
＜作り方＞
【白菜の下準備：水分抜き】
白菜を水洗いし、細切りにする
（5ミリ幅、芯の近くはそれ以下にして食感を均等にする）
ポリ袋に入れ、塩を加えたらよくもんで10分置いておく
ポリ袋を絞って中の水分を抜く
【白菜の混ぜごはん】
ボウルに、下準備した白菜、ごはん、鶏ガラスープのもと、いりごま、醤油を入れて混ぜる
仕上げにごま油、のりを混ぜ込んで完成