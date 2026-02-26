BSテレ東、野田クリスタルMCの番組『漫画クリスタル』放送当日に延期を発表「番組制作上の都合により」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルがMCを務める、BSテレ東の番組『漫画クリスタル』の公式サイトが26日に更新され、同日の放送が延期されることが急きょ発表された。
【画像】『漫画クリスタル』急きょ放送延期 野田クリスタルのコメント
「2月26日（木）夜10時から予定していた『漫画クリスタル』は、番組制作上の都合により放送を延期します」とだけ記された。BSテレ東の公式Xでは「本日夜10時から予定していた『漫画クリスタル』は、番組制作上の都合により放送を延期し、『あの本、読みました？』を再放送いたします」と伝えた。
『漫画クリスタル』は、“自他ともに認める漫画好き”野田クリスタルが、従来の漫画紹介番組とは一線を画す、BSならではの一歩深い視点で漫画の魅力を伝える。
野田クリスタルは自身のXに「放送延期です。楽しみにしていた皆様申し訳ありません！めちゃくちゃ内容面白いので放送日決まったら絶対見て！」とつづった。
