¡¡¹ñÆâºÇÂç¤Î¥«¥á¥éÅ¸¼¨²ñ¡ÖCP¡Ü¡Ê¥·¡¼¥Ô¡¼¥×¥é¥¹¡Ë2026¡×¤¬26Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤Ï¾®·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Î¿·À½ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¼ã¼Ô¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë»îºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³«ºÅ¤Ï3·î1Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¤Î»îºîÉÊ¤ÏËÜÂÎ¤Î¾å¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥È¤Ï¼êÆ°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤¬»£¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX¡¡half¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥½¥Ë¡¼¤âºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¤Î»£±ÆÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤¿¡£