石川県内を訪れる外国人が年々増加するなど、海外からの注目が高まっている金沢。26日、アメリカのトップシェフが金沢の料亭を訪れ、金沢の文化を体験しました。加賀料理はシェフたちの目にどんなふうに映ったのでしょうか。



26日、金沢市内の料亭を訪れると…



厨房に立っているのは、アメリカ・ニューヨークのレストランからやってきたトップシェフたちです。





調理しているのは、今が旬のカキですが、アメリカとは大きさが違うようで…「yeah so different (全然違う)」

和食には欠かせない出汁の取り方など、加賀料理の味と技を学んでいました。



「year very good (ベリーグッド)」



去年12月、国の無形文化財に登録された加賀料理。郷土料理と伝統工芸、そしてもてなしの演出が一体となった”総合芸術”と評されています。



その加賀料理を外国人シェフたちは、目と舌でどのように感じたのでしょうか。

フィオナ・マッケイブさん：

「1番印象に残ったのはキュウリの糠漬けです。私たちもピクルスをたくさん作るんですけど、ぬかを使って料理するのは初めてで、興味深かったです」

ミンディ・リングさん：

「地元の食材を中心に使って、献立をコーディネートしていくのが1番勉強になりました」



27日は金沢市内のレストランで、シェフたちが腕を振るうチャリティイベントが開かれ、その売り上げは能登の復興支援に全額寄付されるということです。

