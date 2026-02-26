３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じた。宮崎合宿にアドバイザーとして参戦していたダルビッシュ有投手とのやりとりにも言及。大谷は「連絡はいただいて、残念ながら入れ違いで会うことはできなかったが、マイアミで勝ち進めば行くよという話はされていたので。まず行けるように頑張りたいですし、来ていただければ、チームとしてもまた士気もあがって勝ち進んでいけると思う」と明かした。

前回大会で世界一に貢献したダルビッシュは、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として宮崎合宿に緊急参戦。初日から最終日まで完走していた。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。この日、午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流。最大５０メートルほど離れたキャッチボールを１０分間行い、その後は室内で打撃練習をするなどして調整した。