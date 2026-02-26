日銀金沢支店跡地の活用に向け、改修イメージが公開されました。イベントに対応できる広いロビーや人工芝の広場を設ける計画です。



金沢の街なか、一等地にある日銀金沢支店跡地。市ではその活用に向け、改修設計の概要をまとめました。



銀行のロビーだった1階部分はカウンターを取り除き、イベントに対応できるよう広い空間を設けます。





そして、外構については…竹内 彩乃 記者：「建物の裏側は高い塀に囲まれていますが、こちらを撤去し、広場として整備するということです」

建物の裏側には人工芝を敷き広場として整備。



塀は撤去しますが、安全対策として転落防止柵を設ける計画です。



この計画について、街の人は…



街の人は：

「普段入れないようなところに入れるので、楽しみです。イベントもできるってことなので、子育て向けの、子ども向けのイベントがあればぜひしてみたいです」

「(広場に)友達としゃべりにいきたいなと思います」



3月には有識者や地元関係者らによる協議会を設置し、先行利活用の具体的な内容を検討するということです。

一方、金沢市中央卸売市場の再整備についても基本設計がまとまりました。



金沢港近くの県有地に移る青果棟は、加工・保管スペースや配送センターも備え、新年度から実地設計を行います。



また、現在、市場のある西念に新たに建てられる水産物棟は鉄骨2階建てで、卸売場や活魚売り場などを一体的に整備するということです。

