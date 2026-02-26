音楽スタジオで借りたアンプ1台を返却せずにだまし取ったとして、広島市の男が逮捕されました。福岡県内外のほかの音楽スタジオでも同様の被害が相次いでいて、警察は関連を調べています。

こちらは、福岡市南区にある音楽スタジオの防犯カメラの映像です。



1月8日の午後0時20分ごろ、一人の男が音響機器のギターアンプを借りに来ました。



■サウンドブギー・百留孝明 代表

「見た感じは、金髪でバンドをやっている青年なのかなみたいな感じでした。」

男が借りたのは、イギリスの音響機器メーカー「マーシャル」のギターアンプで相場は15万円ほどです。



■百留代表

「超スタンダードなギターアンプで、買い取り店に持っていった場合、多分、査定が簡単で換金しやすい。」



男は、そのギターアンプ1台を1泊2日、およそ1万5000円でレンタルしました。



■平山翼記者

「男は受付で談笑したあと、店側が用意したアンプを受け取り、足早に去っていきました。」



返却期限は、翌日の午後8時。しかし、その時間になっても返却されませんでした。



■百留代表

「遅れることはよくあるので1時間程度待って、それでも戻ってこず、携帯に連絡は取ったのですが、つながらなかった。」

『すみません、私が入院しており、連絡が遅くなり、すみません。明日、必ず、返却します。延滞金もお支払いします。』



男はメールでこう釈明しましたが、結局、アンプは返ってきませんでした。

しかし、返却期限から3日後。



■百留代表

「12日の夜、オークションで見つけて。」



アンプがオークションサイトに出品されているのを見つけたということです。



■百留代表

「アンプは、バンドをやっている子たちが大切に使っているものなので、こういったことはやめてほしいし許せない。」

そうした中、詐欺の疑いで25日に逮捕・送検されたのは、広島市の無職、松崎優太容疑者（29）です。



■山木康聖記者

「茶髪にひげを生やした男が車に乗り込んでいきます。」



松崎容疑者は1月7日、福岡市中央区の音楽スタジオから、5500円で借りた25万円相当のアンプ1台を返却せずにだまし取った疑いです。



警察によりますと、貸し出されたアンプは1時間以内に、ほかの楽器店に4万5000円で売却されていたということです。



調べに対し、松崎容疑者は。



『アンプを売却して、お金にするつもりでレンタルした』



こう供述し、容疑を認めています。

FBSの取材では、貸し出したアンプが返ってこなかった被害が、南区の被害を含め、少なくとも福岡県内で4件、大阪市で1件確認されています。



いずれの店でも、レンタルした男は「マツザキ」と名乗っていたということです。



警察は、これらの被害についても松崎容疑者が関与した可能性もあるとみて調べています。