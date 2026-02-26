クロス円が軟調、ユーロ円一時１８４．０１レベル＝ロンドン為替

　ロンドン序盤は、ドル高とともに円高の面も広がっている。ユーロドルは1.1800レベル、ユーロ円は184.01レベルに安値を更新。ポンドドルは1.3520レベル、ポンド円は210.84レベルに安値を更新。ドル円は再び156円割れ水準へと軟化している。

　東京市場午前の円高の動きを引き継ぐ面があるとともに、スイスで本日行われる米国とイランの核関連高官協議を控えた調整の面も指摘されよう。

USD/JPY　155.96　EUR/USD　1.1801　EUR/JPY　184.05
GBP/USD　1.3526　GBP/JPY　210.95　EUR/GBP　0.8724