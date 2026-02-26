アジア株 まちまち、香港株は反落 アジア株 まちまち、香港株は反落

東京時間18:03現在

香港ハンセン指数 26381.02（-384.70 -1.44%）

中国上海総合指数 4146.63（-0.60 -0.01%）

台湾加権指数 35414.49（+1.42 +0.00%）

韓国総合株価指数 6307.27（+223.41 +3.67%）

豪ＡＳＸ２００指数 9175.31（+47.02 +0.52%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82145.00（-131.07 -0.16%）



２６日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の上昇を受けて、アジア株も一部の市場では堅調な推移を見せた。香港株は反落。医薬品株やネット関連株などの下げが目立った。豪州株は続伸。ハイテク株、通信株などが買われた。



上海総合指数は小反落。ほぼ変わらず。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、総合証券会社の国泰海通証券、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、保険大手の中国人寿保険、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、ニュー教育サービスのニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループ、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。会計システム会社のゼロ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、通信会社のテルストラ・グループ、資源・鉱山会社のＢＨＰグループが買われる一方で、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、航空会社のカンタス航空が売られた。

