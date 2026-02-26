ユーロ圏　１０年債利回り格差 仏５５、伊６０ｂｐ　縮小水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:04時点）（%）
ドイツ　　　　2.712
フランス　　　3.263（+55）
イタリア　　　3.314（+60）
スペイン　　　3.114（+40）
オランダ　　　2.783（+7）
ギリシャ　　　3.317（+61）
ポルトガル　　　3.053（+34）
ベルギー　　　3.202（+49）
オーストリア　2.999（+29）
アイルランド　2.974（+26）
フィンランド　2.961（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）