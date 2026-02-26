ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５、伊６０ｂｐ 縮小水準を維持
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５、伊６０ｂｐ 縮小水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:04時点）（%）
ドイツ 2.712
フランス 3.263（+55）
イタリア 3.314（+60）
スペイン 3.114（+40）
オランダ 2.783（+7）
ギリシャ 3.317（+61）
ポルトガル 3.053（+34）
ベルギー 3.202（+49）
オーストリア 2.999（+29）
アイルランド 2.974（+26）
フィンランド 2.961（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
